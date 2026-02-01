T20 World Cup 2026: ‘मैंने सोचा भी नहीं था…’, नेपाल का प्रदर्शन देख इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक हैरान

T20 World Cup 2026: वानखेड़े स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2026 का ग्रुप सी (इंग्लैंड बनाम नेपाल) मुकाबला ऐसा रहा जिसमें आखिरी गेंद तक ये नहीं पता था कि मुकाबला कौन जीतेगा। अंग्रेजी टीम भले ही ये मुकाबला जीत गई हो… लेकिन सच तो ये है कि नेपाल ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हिला कर रख दिया। जीत के लिए नेपाल को आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे, लेकिन सैम करन की समझदारी भरी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 4 रन से बचा लिया।