नेपाल ने अंग्रेजों के छुड़ाए पसीने, आखिरी गेंद पर हुआ फैसला, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था ये मैच!

इस मुकाबले में नेपाल को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन की दरकार थी। पहली गेंद पर लोकेश बम कोई सिंगल नहीं ले सके। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर करण केसी ने भी एक सिंगल लिया। आखिरी दो गेंदों पर लोकेश बम को मैच का हीरो बनने के लिए 6 रन की जरूरत थी। पांचवीं गेंद पर लोकेश बम फिर से सिंगल नहीं ले सके, जबकि छठी गेंद पर वह सिर्फ एक रन ही ले पाए। सैम करन ने आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और इंग्लैंड को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी।