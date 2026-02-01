8 फ़रवरी 2026,

रविवार

नेपाल ने अंग्रेजों के छुड़ाए पसीने, आखिरी गेंद पर हुआ फैसला, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था ये मैच!

Nepal vs England Highlights: टी20 वर्ल्डकप 2026 के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हरा दिया। मैच का नतीजा आखिरी गेंद पर निकला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 08, 2026

NEP vs ENG

नेपाल ने इंग्लैंड को हराया (फोटो- IANS)

Nepal Beats England in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पांचवें मुकाबले में नेपाल ने इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए। इस मैच को जीतने के लिए नेपाल को आखिरी 2 गेंद पर 6 रन की दरकार थी, लेकिन लोकेश बम ये कारनामा नहीं कर पाए और आखिरकार इंग्लैंड को जीत मिल गई। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 184 रन बनाए। 185 रन के लक्ष्य के जवाब में नेपाल ने 6 विकेट गंवाकर 180 रन बना लिए।

आखिरी ओवर में नहीं बने 10 रन

इस मुकाबले में नेपाल को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन की दरकार थी। पहली गेंद पर लोकेश बम कोई सिंगल नहीं ले सके। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर करण केसी ने भी एक सिंगल लिया। आखिरी दो गेंदों पर लोकेश बम को मैच का हीरो बनने के लिए 6 रन की जरूरत थी। पांचवीं गेंद पर लोकेश बम फिर से सिंगल नहीं ले सके, जबकि छठी गेंद पर वह सिर्फ एक रन ही ले पाए। सैम करन ने आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और इंग्लैंड को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि अंग्रेजों की शुरुआत अच्छी नहीं रही और फिल सॉल्ट सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जोस बटलर और जैकब बेथल ने पारी को संभालते हुए टीम को 40 रन के पार पहुंचाया। हालांकि पांचवें ओवर में जोस बटलर भी 26 रन बनाकर आउट हो गए।

बेथल-ब्रूक ने जड़े अर्धशतक

इसके बाद टॉम बैंटन सिर्फ 2 रन ही बना सके। इसके बाद बेथल और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड को 120 रन के पार पहुंचाया और दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। बेथल ने 35 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने 32 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। विल जैक्स ने 216 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए एक चौके और चार छक्कों की मदद से 39 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 184 रन तक पहुंचने में सफल रही।

नेपाल की ओर से दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2 विकेट लिए, जबकि नंदन यादव ने भी 2 विकेट हासिल किए। संदीप लामिछाने और शेर मल्ला को भी 1-1 सफलता मिली।

आखिरी ओवर में हारी नेपाल

185 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही और विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कुशल भुर्तेल और कप्तान रोहित पौडेल ने नेपाल को 40 रन के पार पहुंचाया। 12.4 ओवर में नेपाल को तीसरा झटका लगा, जब दीपेंद्र सिंह ऐरी 44 रन बनाकर आउट हो गए।

यहां तक दोनों टीमों के जीतने की संभावनाएं 50-50 थीं, लेकिन इसके बाद लोकेश बम ने मैच का रुख पलट दिया और आखिरी ओवर तक नेपाल को जीत के लिए सिर्फ 10 रन की जरूरत रह गई। हालांकि सैम करन के आखिरी ओवर में शानदार यॉर्कर और लेंथ की गेंदबाजी ने नेपाल के मुंह से जीत छीन ली।

Updated on:

08 Feb 2026 06:52 pm

Published on:

08 Feb 2026 06:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / नेपाल ने अंग्रेजों के छुड़ाए पसीने, आखिरी गेंद पर हुआ फैसला, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था ये मैच!

