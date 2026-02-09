वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में शशि थरूर ने बांधे पुल, कहा – “उनमें सचिन तेंदुलकर जैसा टैलेंट लेकिन…”

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) इस समय देशभर में छाए हुए हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया और फाइनल में तो वह टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे थे और 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर भारत को छठा अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया। यह फाइनल में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर है। सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड तोड़े। सूर्यवंशी ने पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी और आईपीएल में भी कमाल किया। देशभर में सूर्यवंशी की काफी तारीफ हो रही है और अब उनकी तारीफ में कांग्रेस सांसद ने एक बड़ी बात कह दी है।