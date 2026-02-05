5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ क्यों मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान? तीन दिन बाद शहबाज़ शरीफ को सूझा जवाब

IND vs PAK At T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के नहीं खेलने के फैसले पर अब पाकिस्तानी पीएम का बयान सामने आ गया है। क्या कहा शहबाज़ शरीफ ने? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 05, 2026

India vs Pakistan

India vs Pakistan

आईसीसी (ICC) मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मैच का इंतज़ार सभी क्रिकेट फैंस को था, लेकिन पाकिस्तान (Pakistan) ने भारत (India) के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बॉयकॉट करने का फैसला करते हुए खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी ज़िद से पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसी बीच अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने एक बड़ा बयान दिया है।

भारत के खिलाफ क्यों नहीं खेलेगा पाकिस्तान? शरीफ ने बताई वजह

पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, "यह फैसला काफी सोच-समझकर लिया गया है और यह बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के समर्थन को दिखाता है। हमने टी20 वर्ल्ड कप पर बहुत साफ रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि खेल के मैदान पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।" हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के फैसले पर जवाब देने में पाकिस्तान के पीएम को तीन दिन लग गए।

बांग्लादेश के साथ है पाकिस्तान

शरीफ ने आगे कहा, "पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ है। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का हमारा फैसला बिल्कुल सही है।" गौरतलब है कि बांग्लादेशी सरकार ने अपनी टीम के भारत में खेलने से आपत्ति जताई थी और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी, जिसे नहीं माना गया। इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया। इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड (Scotland) को टी20 वर्ल्ड कप में जगह दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

05 Feb 2026 05:58 pm

Published on:

05 Feb 2026 05:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ क्यों मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान? तीन दिन बाद शहबाज़ शरीफ को सूझा जवाब

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ मैच पर पाक कप्तान का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले सलमान अली आगा

Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप से पहले एबी डीविलियर्स ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, उजागर की सबसे बड़ी चुनौती

Team India
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप से पहले ओमान का दूसरा उलटफेर, श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे को चटाई धूल

Oman vs Zim
क्रिकेट

‘हम जानते हैं कि आप ही जीतने वाले हो’, T20 वर्ल्डकप से हरमनप्रीत कौर ने जताई टीम इंडिया से उम्मीद

Team India
क्रिकेट

अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ U19 वर्ल्डकप का फाइनल, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें ICC का नियम

U19 World Cup 2026 Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.