T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ क्यों मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान? तीन दिन बाद शहबाज़ शरीफ को सूझा जवाब

आईसीसी (ICC) मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मैच का इंतज़ार सभी क्रिकेट फैंस को था, लेकिन पाकिस्तान (Pakistan) ने भारत (India) के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बॉयकॉट करने का फैसला करते हुए खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी ज़िद से पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसी बीच अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने एक बड़ा बयान दिया है।