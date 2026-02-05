T20 वर्ल्डकप से पहले एबी डीविलियर्स ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, उजागर की सबसे बड़ी चुनौती

डीविलियर्स ने कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के पास कलाई के स्पिनर और फिंगर स्पिनर का बेहतरीन मिश्रण है। हालांकि इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया की सबसे चुनौतीपूर्ण बात पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि घरेलू मैदान पर खेलने और भारी फैंस की उम्मीदों के कारण भारतीय टीम पर दबाव रहेगा। डीविलियर्स के अनुसार, टीम इंडिया की असली चुनौती स्किल की नहीं बल्कि दबाव को संभालने की होगी।