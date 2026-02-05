T20 वर्ल्डकप से पहले ओमान का दूसरा उलटफेर, श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे को चटाई धूल

Oman vs Zimbabwe Warm Up Match Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्म-अप मुकाबलों में ओमान की टीम ने दूसरा बड़ा उलटफेर कर दिया है। उन्होंने पहले श्रीलंका की टीम के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी और अब जिंबॉब्वे को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। दोनों मुकाबलों में ओमान ने रन चेज करते हुए जीत हासिल की। आपको बता दें कि आईसीसी रैंकिंग में जहां जिंबॉब्वे की टीम 12वें स्थान पर है, वहीं ओमान 20वें स्थान पर है। ऐसे में जिंबॉब्वे के खिलाफ ओमान की यह जीत एक बड़ा उलटफेर मानी जा रही है।