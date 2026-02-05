अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ U19 वर्ल्डकप का फाइनल, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें ICC का नियम

IND vs ENG, U19 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड की टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची है, जबकि भारतीय टीम 11वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने में सफल रही है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भी है और इस बार छठा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यह फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा। मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में आयोजित होगा और भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।