5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG, U19 World Cup Final: क्या फिर से हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, या गेंदबाजों की बोलेगी तूती, ऐसी होगी फ़ाइनल मुक़ाबले की पिच

हरारे की पिच में शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। नई गेंद को मूवमेंट, एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग मिलती है। जैसे - जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती चली जाती है। जिससे स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप और टर्न मिलता है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 05, 2026

Under 19 World Cup 2026

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा (photo - BCCI)

India vs England Final, Under 19 World Cup 2026 Pitch Report: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल मुक़ाबला पांच बार की चैम्पियन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। कल यानि 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाने वाला यह मैच अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का 10वां ख़िताबी मुक़ाबला होगा। ऐसे में इस हाईवोल्टेज मुक़ाबले से पहले आइए जानते हैं पिच का हाल।

भारत ने यहीं खेला था सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला भी इसी मैदान में खेला था। ऐसे में भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज है। यह मुक़ाबला हाईस्कोरिंग रहा था और भारत ने रिकॉर्ड 311 रनों का लक्ष्य आसानी से चेज़ कर लिया था। वहीं इंग्लैंड ने अपनी सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला था। जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से हराकर फ़ाइनल में जगह पक्की की थी।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच का हाल

हरारे की पिच में शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। नई गेंद को मूवमेंट, एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग मिलती है। जैसे - जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती चली जाती है। जिससे स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप और टर्न मिलता है। स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में असरदार हो सकते हैं। एक बार सेट हो जाएं तो बैटर्स बड़े स्कोर बना सकते हैं। टूर्नामेंट में यहां एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर करीब 240-250 के आसपास रहा है।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंब्रिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेन्द्रन।

अफगानिस्तान: महबूब खान (कप्तान), उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैजल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, अजीजुल्लाह मियाखिल, खातिर स्टानिकजई, अब्दुल अजीज, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई और वहीदुल्लाह जादरान।

ये भी पढ़ें

IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया फ़ाइनल में बनाई जगह, चेज़ किया अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
क्रिकेट
under 19 world cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 02:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG, U19 World Cup Final: क्या फिर से हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, या गेंदबाजों की बोलेगी तूती, ऐसी होगी फ़ाइनल मुक़ाबले की पिच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत के खिलाफ बॉयकॉट करने वाले पाकिस्तान का एक और मैच होगा रद्द! क्या 2 मैच खेलकर ही बाहर हो जाएगा पाक

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

U19 World Cup: 10वीं बार फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, अबतक जीत चुकी है इतने खिताब, जानें कैसा है रिकॉर्ड

india u19 team
क्रिकेट

मुंबई की रणजी ट्रॉफी की उम्मीदों को बड़ा झटका, अब इस भारतीय स्टार बल्लेबाज को कराया गया अस्पताल में भर्ती

Sarfaraz Khan hospitalised
क्रिकेट

बांग्लादेश के बाहर होने पर नासिर हुसैन का ICC पर हमला, BCCI को लेकर बोले– बहुत राजनीति हो गई…

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

क्या विपक्षी टीमों ने ढूंढ ली है वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी, U19 वर्ल्ड कप में हर बार एक ही पैटर्न में फेंक रहे विकेट

Vaibhav Sooryavanshi weakness
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.