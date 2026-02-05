IND vs ENG, U19 World Cup Final: क्या फिर से हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, या गेंदबाजों की बोलेगी तूती, ऐसी होगी फ़ाइनल मुक़ाबले की पिच

हरारे की पिच में शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। नई गेंद को मूवमेंट, एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग मिलती है। जैसे - जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती चली जाती है। जिससे स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप और टर्न मिलता है। स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में असरदार हो सकते हैं। एक बार सेट हो जाएं तो बैटर्स बड़े स्कोर बना सकते हैं। टूर्नामेंट में यहां एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर करीब 240-250 के आसपास रहा है।