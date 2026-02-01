IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया फ़ाइनल में बनाई जगह, चेज़ किया अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 41.1 ओवर में तीन विकेट खोकर इसे विशाल स्कोर को आसानी से हासिल कर लिया। इसी के साथ भारत ने यह मुक़ाबला आठ विकेट से अपने नाम करते हुए फ़ाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब 6 फरवरी को ख़िताबी मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जहां वे छठा खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज ने 104 गेंद पर 2 छक्के और 15 चौके की मदद से 115 रन बनाए। उनके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंद पर 68 रन, कप्तान आयुष म्हात्रे ने 59 गेंद पर 62 रन और विहान मल्होत्रा ने 47 गेंद पर नाबाद 38 रनों की पारी खेली। अफगानिस्तान के लिए नूरिस्तानी ओमरजई ने दो विकेट झटके।