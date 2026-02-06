U19 वर्ल्डकप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने मचाया तहलका, नाम किया इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक

13 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले इस बल्लेबाज ने आज भारतीय टीम को खिताबी मुकाबले में शतक जड़कर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है, साथ ही इंग्लैंड की हालत भी खराब कर दी है। उन्होंने इस वनडे मुकाबले में टी20 की तरह बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। सूर्यवंशी ने इससे पहले एशिया कप और साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में भी कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक वह उस प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रहे थे। हालांकि उन्होंने कई छोटी-छोटी पारियां खेली थीं, लेकिन शतक नहीं लगा पाए थे।