6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WPL का फाइनल हारकर भी मालामाल हुई दिल्ली कैपिटल्स, प्राइज़ मनी के तौर पर मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

WPL 2026 Final: दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इस लक्ष्य को 19.4 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 06, 2026

Delhi Capitals Womens

दिल्ली कैपिटल्स (फोटो- BCCI)

WPL 2026 Prize Money: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताबी मुकाबला वडोदरा के बी स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स को लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम मालामाल हो गई। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इस लक्ष्य को 19.4 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरी ओर, चौथी बार दिल्ली कैपिटल्स खिताब से चूक गई।

शेफाली ने फाइनल में किया निराश

रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स को शेफाली वर्मा और लेस्ली ली ने अच्छी शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए दोनों ने 49 रनों की साझेदारी की। शेफाली वर्मा 13 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गईं, इसके बाद लॉरा वोल्वार्ड्ट मैदान पर आईं और उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए। लेस्ली ली ने 30 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि सिनेले हेनरी ने 15 गेंदों में 35 रन जोड़े। इसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स 200 के पार पहुंचने में सफल रही।

204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ड्रेस हैरिस सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वेयरहैम ने पारी संभाली और लगभग दिल्ली कैपिटल्स की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया। दोनों के बीच 150 से अधिक रनों की साझेदारी हुई। स्मृति मंधाना 41 गेंदों में 87 रन बनाकर आउट हुईं, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं जॉर्जिया ने 54 गेंदों में शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

दिल्ली को मिलेंगे 3 करोड़

बचा हुआ काम राधा यादव ने पूरा कर दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को खिताब जीतने पर 6 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी, जबकि फाइनल में हारने वाली दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपये मिलेंगे। एलिमिनेटर से बाहर होने वाली गुजरात की टीम को कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

WPL 2026

Published on:

06 Feb 2026 03:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL का फाइनल हारकर भी मालामाल हुई दिल्ली कैपिटल्स, प्राइज़ मनी के तौर पर मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी, टीम इंडिया ने U19 वर्ल्डकप के फाइनल में खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

इंडिया U19 टीम
क्रिकेट

सूर्यवंशी ने शतक ठोक फाइनल में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, वर्ल्डकप इतिहास में कोई नहीं कर पाया था ऐसा

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत को बहुत बड़ा झटका, चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये स्टार तेज गेंदबाज, मोहम्मद सिराज की हुई एंट्री!

India-vs-Sri-lanka-2nd-T20
क्रिकेट

U19 वर्ल्डकप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने मचाया तहलका, नाम किया इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक

वैभव सूर्यवंशी
क्रिकेट

वर्ल्ड कप फ़ाइनल में फिर आया वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे का तूफान, दोनों ने मात्र इतनी गेंद में ठोके अर्धशतक

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.