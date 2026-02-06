WPL का फाइनल हारकर भी मालामाल हुई दिल्ली कैपिटल्स, प्राइज़ मनी के तौर पर मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

WPL 2026 Prize Money: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताबी मुकाबला वडोदरा के बी स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स को लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम मालामाल हो गई। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इस लक्ष्य को 19.4 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरी ओर, चौथी बार दिल्ली कैपिटल्स खिताब से चूक गई।