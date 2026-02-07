7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हर्षा भोगले ने की भारतीय क्रिकेट की तारीफ, पूर्व इंग्लिश कप्तान ने ऐसे कर दिया ट्रोल

मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट की तारीफ के पुल बंधे, लेकिन उन्हें पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने ट्रोल कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 07, 2026

Harsha Bhogle

भारत के दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले (Photo - BCCI)

Harsha Bhogle got trolled by Michael Vaughan: भारत ने इंग्लैंड को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 100 रन से मात देकर छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद पूर्व खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट एक्स्पर्ट्स तक सभी ने इस युवा टीम की जमकर तारीफ की। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट की तारीफ के पुल बंधे, लेकिन उन्हें पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने ट्रोल कर दिया।

हर्षा भोगले को माइकल वॉन ने किया ट्रोल

हर्षा ने भारत की जीत के बाद लिखा, "टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, महिला वर्ल्ड कप चैंपियन, U19 वर्ल्ड कप चैंपियन, वर्ल्ड कप रनर-अप। भारतीय क्रिकेट बहुत अच्छी स्थिति में है।" इसपर वॉन ने लिखा, "टेस्ट क्रिकेट का क्या?" दरअसल भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में बुरा हाल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में वे 5वें स्थान पर हैं। टीम पिछले डेढ़ साल में दो बार अपने घर पर क्लीन स्वीप हो चुकी हैं।

भारत ने खड़ा किया 411 रनों का स्कोर

अंडर 19 फ़ाइनल मुक़ाबले की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए। भारत को महज 20 के स्कोर पर आरोन जॉर्ज (9) के रूप में पहला झटका लग गया था। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी।

वैभव ने फिर जड़ा शतक

म्हात्रे 51 गेंदों में 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद सूर्यवंशी ने वेदांत त्रिवेदी के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 89 रन जोड़ते हुए भारत को 251 के स्कोर तक पहुंचा दिया। वैभव 80 गेंदों में 15 चौकों और इतने ही छक्कों के साथ 175 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विहान मल्होत्रा ने वेदांत त्रिवेदी के साथ 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया।

अभिज्ञान कुंडु का शानदार कैमियो

विहान 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद अभिज्ञान कुंडु ने 31 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। अंतिम ओवरों में 37 रन की नाबाद पारी खेलते हुए कनिष्क चौहान ने भारत को 411/9 के स्कोर तक पहुंचा दिया। विपक्षी खेमे से जेम्स मिंटो ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि सेबेस्टियन मॉर्गन और एलेक्स ग्रीन ने 2-2 विकेट हासिल किए। एक विकेट मैनी लम्सडेन ने अपने नाम किया।

इसके जवाब में इंग्लिश टीम 40.2 ओवरों में 311 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 19 के स्कोर पर जोसेफ मूर्स (17) का विकेट खो दिया था। यहां से बेन डॉकिन्स ने बेन मेयस के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। मेयस 28 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद डॉकिंस ने थॉमस रेव के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन और कैलेब फाल्कनर के साथ चौथे विकेट के लिए 32 रन जुटाए।

इंग्लैंड की टीम ने 20.4 ओवरों में 174 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवाया और 21.6 ओवरों तक इस टीम का स्कोर 177/7 था। यहां से कैलेब फाल्कनर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 67 गेंदों में 7 छक्कों और 9 चौकों के साथ 115 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड को खिताब नहीं दिला सके। भारत की तरफ से आरएस अंबरीश ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट निकाले। एक विकेट म्हात्रे के हाथ लगा।

ये भी पढ़ें

1-2 नहीं, 7 खिलाड़ी टी20 वर्ल्डकप से हुए बाहर, लिस्ट में भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के भी नाम
क्रिकेट
T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 09:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हर्षा भोगले ने की भारतीय क्रिकेट की तारीफ, पूर्व इंग्लिश कप्तान ने ऐसे कर दिया ट्रोल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WI vs SCO Pitch Report: क्या वेस्टइंडीज के तूफान में उड़ेगा स्कॉटलैंड? देखें कोलकाता की पिच और मौसम का हाल

Kolkata eden gardens
क्रिकेट

PAK vs NED: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

पंजाबी गाना नहीं, भोजपुरी लगेगा… वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के साथ मचाया धमाल, देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi dance on bhojpuri song
क्रिकेट

पाकिस्तान-नीदरलैंड्स मैच में आज भारी बारिश के आसार, मैच के साथ धुल सकती हैं पाक की उम्मीदें

Pak vs Ned Match Weather Report
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को बल्‍लेबाजी करता देख खौफजदा थे इंग्लैंड के गेंदबाज, कप्तान ने बताया टीम का हाल

England captain Thomas Rew on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.