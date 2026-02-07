IND vs USA: हर्षित राणा के बाद अब ये दिग्गज तेज गेंदबाज हुआ बीमार, USA के खिलाफ नहीं खेलेगा! मोहम्मद सिराज की वापसी तय

बल्लेबाज़ी की बात करें तो ईशान किशन के अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। ईशान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में ओपनर के तौर पर 53 रन की अहम पारी खेली थी। वहीं, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ त्रिवेंद्रम में खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में उन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करते हुए 103 रन बनाए थे। संजू सैमसन के खराब फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम टॉप ऑर्डर में ईशान किशन पर ही भरोसा जता रही है और उनसे एक बार फिर तेज़ शुरुआत की उम्मीद होगी।