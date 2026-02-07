7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs USA: हर्षित राणा के बाद अब ये दिग्गज तेज गेंदबाज हुआ बीमार, USA के खिलाफ नहीं खेलेगा! मोहम्मद सिराज की वापसी तय

IND vs USA, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मुक़ाबला मेजबान भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका (USA) के बीच खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा के बाद अब दिग्गज गेंदबाज [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 07, 2026

T20 world cup 2026

भारत आज यूएसए के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का आगाज करेगा (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs USA, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मुक़ाबला मेजबान भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका (USA) के बीच खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा के बाद अब दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी बीमार हो गए हैं और अमेरिका के खिलाफ पहले मुक़ाबले में नहीं खेल पाएंगे।

बुमराह को वायरल फीवर हुआ

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह को वायरल फीवर हुआ है। टीम मैनेजमेंट बुमराह को आराम देने के मूड में है और शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन मुकाबले में उन्हें खिलाने की जल्दबाज़ी नहीं की जाएगी।

भारत के पास सिर्फ 13 खिलाड़ी

इसका मतलब यह हुआ कि भारत के पास इस मैच के लिए सिर्फ 13 फिट खिलाड़ी ही उपलब्ध होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर अभी तक टीम से नहीं जुड़ पाए हैं। सुंदर फिलहाल बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद हैं और अंतिम फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं।

मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका

मैच से एक दिन पहले बुमराह मैदान पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में मोहम्मद सिराज के प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की पूरी संभावना है। सिराज को हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पर आखिरी समय पर भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। हर्षित राणा 4 फरवरी को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मैच के दौरान घुटने की चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था, "विशेषज्ञ से परामर्श और स्कैन के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें टूर्नामेंट में खेलने के लिए अयोग्य घोषित किया है। टीम प्रबंधन उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। हर्षित राणा की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है।”

ईशान करेंगे ओपनिंग

बल्लेबाज़ी की बात करें तो ईशान किशन के अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। ईशान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में ओपनर के तौर पर 53 रन की अहम पारी खेली थी। वहीं, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ त्रिवेंद्रम में खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में उन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करते हुए 103 रन बनाए थे। संजू सैमसन के खराब फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम टॉप ऑर्डर में ईशान किशन पर ही भरोसा जता रही है और उनसे एक बार फिर तेज़ शुरुआत की उम्मीद होगी।

ये भी पढ़ें

India vs USA Pitch Report: क्या पहली बार पार होगा 300 का आंकड़ा? देखें वानखेड़े की पिच और मौसम का हाल
क्रिकेट
india vs usa mumbai pitch and weather report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

07 Feb 2026 08:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs USA: हर्षित राणा के बाद अब ये दिग्गज तेज गेंदबाज हुआ बीमार, USA के खिलाफ नहीं खेलेगा! मोहम्मद सिराज की वापसी तय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

WI vs SCO Pitch Report: क्या वेस्टइंडीज के तूफान में उड़ेगा स्कॉटलैंड? देखें कोलकाता की पिच और मौसम का हाल

Kolkata eden gardens
क्रिकेट

PAK vs NED: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

पंजाबी गाना नहीं, भोजपुरी लगेगा… वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के साथ मचाया धमाल, देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi dance on bhojpuri song
क्रिकेट

पाकिस्तान-नीदरलैंड्स मैच में आज भारी बारिश के आसार, मैच के साथ धुल सकती हैं पाक की उम्मीदें

Pak vs Ned Match Weather Report
क्रिकेट

अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हर्षा भोगले ने की भारतीय क्रिकेट की तारीफ, पूर्व इंग्लिश कप्तान ने ऐसे कर दिया ट्रोल

Harsha Bhogle
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.