टीम इंडिया ने मैच से पहले की बड़ी गलती, 77 पर गिरे 6 विकेट, सूर्या के आगे USA का प्लान फेल

इस मुकाबले में USA ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उम्मीद के मुताबिक उनकी शुरुआत शानदार रही। अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जबकि छठे ओवर में भारतीय टीम ने ईशान किशन के रूप में दूसरा विकेट गंवा दिया। इसी ओवर में तिलक वर्मा भी आउट हो गए। शिवम दुबे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, रिंकू सिंह सिर्फ 6 रन ही बना सके, जबकि हार्दिक पंड्या 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम 13 ओवर में 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि टीम पूरी तरह USA के गेंदबाजों के जाल में फंस गई है।