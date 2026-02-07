कोलकाता में आया शिमरन हेटमायर का बवंडर, सिर्फ इतनी गेंद में फिफ्टी ठोक, तोड़ा गेल का रिकॉर्ड

रोवमैन पॉवेल 14 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद शिमरॉन हेटमायर ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 36 गेंदों में दो चौके और छह छक्कों की मदद से 64 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 26 रन बनाए, जिससे वेस्टइंडीज की टीम 180 के पार पहुंचने में सफल रही। स्कॉटलैंड की ओर से ब्रैड कुरी ने चार ओवर में 23 रन देकर दो विकेट चटकाए, जबकि सफ़यान शरीफ़, ओलिवर डेविडसन और माइकल लीस्क ने एक-एक विकेट हासिल किया।