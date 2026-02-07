एक गलती ने नीदरलैंड्स से छीन लिया मैच, नहीं तो भारत के सामने पाकिस्तान हो जाता घुटने टेकने पर मजबूर

ICC Men's T20 World Cup 2026, PAK vs NED Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को तीन विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर तक 119 रन बनाकर 7 विकेट गंवा चुकी थी और यहां से नीदरलैंड की जीत आसान लग रही थी। 18.2 ओवर यानी 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि अगर नीदरलैंड ने वहां गलती नहीं की होती तो पाकिस्तान को न सिर्फ इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता, बल्कि 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले पर भी दोबारा विचार करना पड़ता।