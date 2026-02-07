Vaibhav Sooryavanshi समेत अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले ये 4 खिलाड़ी बना सकते हैं भारतीय टीम जगह

Who players could get chance in Indian senior team: भारत ने रिकॉर्ड छठी बार आईसीसी अंडर-19 वर्ल्‍ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में तो भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया है, जो आज तक कोई टीम नहीं कर सकी है। इस खिताबी जीत के सबसे बड़े हीरो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्‍होंने 80 गेंदों पर 175 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पहले हाफ में मैच को एकतरफा बना दिया। इस जीत के साथ ही उन्‍होंने भारतीय सीनियर टीम में अपनी दस्‍तक दे दी है। उनके अलावा तीन ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्‍होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया है। आइये इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले उन प्‍लेयर्स के बारे में आपको बताते हैं, जो सीनियर टीम में जग‍ह बनाने के सबसे बड़े दावेदार हैं।