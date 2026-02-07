Eshan Malinga Injury: T20 World Cup 2026 से चोट के चलते बाहर हुए ईशान, इस खिलाड़ी को मिली श्रीलंकाई टीम में जगह

Pramod Madushan replaces Eshan Malinga (फोटो सोर्स: espncricinfo)
Eshan Malinga Ruled Out T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की इवेंट टेक्निकल कमेटी के अनुसार, श्रीलंकाई टीम में ईशान मलिंगा की जगह प्रमोद मदुशन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मदुशन, एक मध्यम-तेज गेंदबाज जिन्होंने 13 वनडे और 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, उन्हें तब रिप्लेसमेंट के तौर पर नामित किया गया जब ईशान मलिंगा चोटिल के कारण टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गए।
25 वर्षीय मलिंगा को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुई टी20 सीरीज के दौरान कंधे पर चोट लगी थी। किसी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के लिए खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल करने से पहले इवेंट टेक्निकल कमेटी (ETC) की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
टी20 विश्व कप 2026 के लिए श्रीलंकाई टीम: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिन्दु मेंडिस, कुसल जनीथ परेरा, चरित असलंका, जनित लियानगे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महेश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, मथीशा पथिराना और प्रमोद मदुशन।
श्रीलंका एक मजबूत टीम के साथ उतरी हैं और उनका लक्ष्य अपनी 2014 की जीत को दोहराना होगा, जब उन्होंने खिताब जीता था। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप B में रखा गया है और वे अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ करेंगे। इसके बाद 12 फरवरी को श्रीलंका की टीम का सामना ओमान से होगा। फिर 16 फरवरी को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का आमना-सामना होगा।
आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की ETC में वसीम खान - आईसीसी जनरल मैनेजर - क्रिकेट (आईसीसी रिप्रेजेन्टेटिव), गौरव सक्सेना (आईबीसी रिप्रेजेन्टेटिव), हेमांग अमीन (मेजबान रिप्रेजेन्टेटिव) और शॉन पोलक (इंडिपेंडेंट रिप्रेजेन्टेटिव) शामिल हैं।
