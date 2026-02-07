7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Eshan Malinga Injury: T20 World Cup 2026 से चोट के चलते बाहर हुए ईशान, इस खिलाड़ी को मिली श्रीलंकाई टीम में जगह

T20 World Cup 2026, Eshan Malinga Ruled Out: श्रीलंका को लगा बड़ा झटका! कंधे की चोट के कारण ईशान मलिंगा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह प्रमोद मदुशन को टीम में शामिल किया गया है। देखें श्रीलंका की पूरी अपडेटेड टीम और शेड्यूल...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

image

Anshika Verma

Feb 07, 2026

Pramod Madushan and Injured Eshan Malinga

Pramod Madushan replaces Eshan Malinga (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Eshan Malinga Ruled Out T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की इवेंट टेक्निकल कमेटी के अनुसार, श्रीलंकाई टीम में ईशान मलिंगा की जगह प्रमोद मदुशन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मदुशन, एक मध्यम-तेज गेंदबाज जिन्होंने 13 वनडे और 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, उन्हें तब रिप्लेसमेंट के तौर पर नामित किया गया जब ईशान मलिंगा चोटिल के कारण टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गए।

मलिंगा की चोट और रिप्लेसमेंट नियम

25 वर्षीय मलिंगा को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुई टी20 सीरीज के दौरान कंधे पर चोट लगी थी। किसी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के लिए खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल करने से पहले इवेंट टेक्निकल कमेटी (ETC) की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

श्रीलंका की अपडेटेड टीम

टी20 विश्व कप 2026 के लिए श्रीलंकाई टीम: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिन्दु मेंडिस, कुसल जनीथ परेरा, चरित असलंका, जनित लियानगे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महेश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, मथीशा पथिराना और प्रमोद मदुशन।

दासुन शनाका करेंगे लीड

श्रीलंका एक मजबूत टीम के साथ उतरी हैं और उनका लक्ष्य अपनी 2014 की जीत को दोहराना होगा, जब उन्होंने खिताब जीता था। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप B में रखा गया है और वे अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ करेंगे। इसके बाद 12 फरवरी को श्रीलंका की टीम का सामना ओमान से होगा। फिर 16 फरवरी को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का आमना-सामना होगा।

मंजूरी देने वाली इवेंट टेक्निकल कमेटी

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की ETC में वसीम खान - आईसीसी जनरल मैनेजर - क्रिकेट (आईसीसी रिप्रेजेन्टेटिव), गौरव सक्सेना (आईबीसी रिप्रेजेन्टेटिव), हेमांग अमीन (मेजबान रिप्रेजेन्टेटिव) और शॉन पोलक (इंडिपेंडेंट रिप्रेजेन्टेटिव) शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

PAK vs NED: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11
क्रिकेट
T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

07 Feb 2026 12:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Eshan Malinga Injury: T20 World Cup 2026 से चोट के चलते बाहर हुए ईशान, इस खिलाड़ी को मिली श्रीलंकाई टीम में जगह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

U-19 वर्ल्ड कप जीतते ही टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, लेकिन ICC ने खिलाड़ियों के साथ कर दिया ये बड़ा खेल!

Under-19 World Cup 2026 Winner - Indian Cricket Team
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को बड़ा क्रिकेटर नहीं मानते उनके पिता, रखा उनके सामने ये बड़ा चैलेंज

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच के लिए एक दिन पहले किया प्लेइंग XI का ऐलान, डकेट समेत ये 4 स्‍टार बाहर

England announce playing XI vs Nepa
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi समेत अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले ये 4 खिलाड़ी बना सकते हैं भारतीय टीम जगह

Who players could get chance in Indian senior team
क्रिकेट

WI vs SCO Pitch Report: क्या वेस्टइंडीज के तूफान में उड़ेगा स्कॉटलैंड? देखें कोलकाता की पिच और मौसम का हाल

Kolkata eden gardens
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.