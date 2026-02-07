Eshan Malinga Injury: T20 World Cup 2026 से चोट के चलते बाहर हुए ईशान, इस खिलाड़ी को मिली श्रीलंकाई टीम में जगह

श्रीलंका एक मजबूत टीम के साथ उतरी हैं और उनका लक्ष्य अपनी 2014 की जीत को दोहराना होगा, जब उन्होंने खिताब जीता था। श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप B में रखा गया है और वे अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ करेंगे। इसके बाद 12 फरवरी को श्रीलंका की टीम का सामना ओमान से होगा। फिर 16 फरवरी को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का आमना-सामना होगा।