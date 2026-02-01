रोमारियो शेफर्ड ने ली टी20 वर्ल्डकप 2026 की पहली हैट्रिक, स्कॉटलैंड की बैटिंग को किया तहस-नहस

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 182 रन बनाए थे। 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के सामने कहीं भी टिक नहीं सकी। रही-सही कसर रोमारियो शेफर्ड ने पूरी कर दी, जब उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रॉस को आउट कराया, इसके बाद तीसरी गेंद पर माइकल लीस्क को पवेलियन भेजा और ओवर की चौथी गेंद पर ओलिवर डेविडसन को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। शेफर्ड की इस हैट्रिक ने स्कॉटलैंड की जीत की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया।