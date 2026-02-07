9 गेंद में पलट गया मैच, नीदरलैंड्स के खिलाफ हारी हुई बाजी पाकिस्तान ने कैसे जीती? पढ़ें पूरी कहानी

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैक्स ओडाउड सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भी टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स की 29 गेंदों में 37 रनों की पारी की बदौलत नीदरलैंड की टीम 147 रन तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 19.5 ओवर में ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से सलमान मिर्जा ने तीन, मोहम्मद नवाज-अबरार अहमद और सैयद अयूब ने दो-दो विकेट झटके। शाहीन शाह अफरीदी को एक सफलता मिली।