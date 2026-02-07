U-19 वर्ल्ड कप जीतते ही टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, लेकिन ICC ने खिलाड़ियों के साथ कर दिया ये बड़ा खेल!

U19 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को भारत की अंडर-19 टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपये के भारी-भरकम इनाम की घोषणा की है। टीम इंडिया ने हरारे में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इस जीत के हीरो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने महज 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 15 छक्के और 15 चौके जड़े। कप्तान आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने 50 ओवर में 411 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाया और इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। यह भारत का छठा अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब है।