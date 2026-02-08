अपने फैसले से कब-कब पलटा पाकिस्तान ? फिर साबित किया कि नहीं है अपनी ही बात पर टिके रहने की हिम्मत

Champions Trophy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) का 'यू-टर्न' (PCB U-Turn) लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्रिकेट जगत में लंबे समय से चल रही खींचतान के बाद वही हुआ जिसका अनुमान विशेषज्ञ पहले से लगा रहे थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के दबाव और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कड़े रुख के आगे पाकिस्तान को एक बार फिर झुकना पड़ा है। ताजा जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान अब अपनी टीम को कोलंबो-श्रीलंका (Colombo Venue) भेजने के लिए राजी हो गया है।