8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जब USA के खिलाफ लड़खड़ा रही थी भारतीय पारी, तब गंभीर ने दिया ऐसा मंत्र, पलट गया मैच का पासा

IND vs USA Highlights: वानखेड़े में शनिवार को खेले गए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने USA को 29 रन से हरा दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 08, 2026

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India vs USA Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने यूएसए को 29 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए। जवाब में यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 132 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसे ‘आंखें खोलने वाला’ मैच बताया, क्योंकि टीम इंडिया के चार बड़े बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। इनमें शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा शामिल हैं।

सूर्या ने खेली तूफानी पारी

मुकाबले में एक समय भारतीय टीम 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर मैदान के बाहर से सूर्यकुमार यादव से बात करने आए। उन्होंने सूर्या से कहा कि वह अंत तक टिककर खेलने की कोशिश करें। इसके बाद मैच का रुख ही बदल गया। सूर्यकुमार यादव ने संभलकर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 160 रन के पार पहुंचाया। उन्होंने 49 गेंदों में नाबाद 84 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और अकेले दम पर टीम को जीत की राह पर पहुंचाया।

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि यह पिच 140–150 रन के आसपास की है, लेकिन जब टीम 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, तब गौतम गंभीर का संदेश काफी अहम साबित हुआ। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि गौतम गंभीर ने उनसे कहा था कि वह अंत तक खेलने की कोशिश करें। उन्होंने ऐसा ही किया और यह मंत्र काम कर गया। इसी वजह से भारतीय टीम 160 रन के पार पहुंचने में सफल रही, जो यूएसए के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। इस मुकाबले में ईशान किशन ने 16 गेंदों में 20 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में 25 रन की पारी खेली।

आते ही छा गए सिराज

गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 34 रन खर्च किए। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगी, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें

खराब शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत, इन 2 बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के मुंह से छीन ली जीत
क्रिकेट
glenn Philiips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

08 Feb 2026 03:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जब USA के खिलाफ लड़खड़ा रही थी भारतीय पारी, तब गंभीर ने दिया ऐसा मंत्र, पलट गया मैच का पासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

एक ने छीना खिताब, दूसरी ने हर बार दी मात, T20 वर्ल्ड कप में इन 2 टीमों को कभी हरा नहीं पाई टीम इंडिया

Team india
क्रिकेट

USA के खिलाफ जीत के बावजूद सूर्या ने बल्लेबाजों को दी चेतावनी, वानखेड़े की पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

suryakumar yadav
क्रिकेट

खराब शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत, इन 2 बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के मुंह से छीन ली जीत

glenn Philiips
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेकर PCB ने तोड़ी चुप्पी, ICC से बातचीत को लेकर किया बड़ा खुलासा

PCB breaks silence
क्रिकेट

AFG vs NZ: गुलबदीन ने तूफानी अर्धशतक जड़ गेंदबाजों को जमकर कूटा, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 183 रनों का लक्ष्य

AFG vs NZ T20 World Cup Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.