जब USA के खिलाफ लड़खड़ा रही थी भारतीय पारी, तब गंभीर ने दिया ऐसा मंत्र, पलट गया मैच का पासा

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि यह पिच 140–150 रन के आसपास की है, लेकिन जब टीम 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, तब गौतम गंभीर का संदेश काफी अहम साबित हुआ। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि गौतम गंभीर ने उनसे कहा था कि वह अंत तक खेलने की कोशिश करें। उन्होंने ऐसा ही किया और यह मंत्र काम कर गया। इसी वजह से भारतीय टीम 160 रन के पार पहुंचने में सफल रही, जो यूएसए के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। इस मुकाबले में ईशान किशन ने 16 गेंदों में 20 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में 25 रन की पारी खेली।