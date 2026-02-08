T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेकर PCB ने तोड़ी चुप्पी, ICC से बातचीत को लेकर किया बड़ा खुलासा

PCB breaks silence: पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आखिरकार लंबे चले ड्रामे के बाद टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत खिलाफ मैच को लेकर अपनी चुप्‍पी तोड़ दी है। पीसीबी ने बयान जारी कर उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिनमें कहा गया कि उसने 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मैच के मुद्दे पर बातचीत शुरू करने के लिए आईसीसी से संपर्क किया था। ज्ञात हो कि पिछले रविवार को पाकिस्तान सरकार ने यह घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया था कि उनकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी। यह फैसला बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया था।