AFG vs NZ: गुलबदीन ने तूफानी अर्धशतक जड़ गेंदबाजों को जमकर कूटा, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 183 रनों का लक्ष्य

पावरप्ले में दो विकेट गंवाने के बाद सेदिकुल्लाह और गुलबदिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप की और स्कोर 100 के पार पहुंचाया। गुलबदीन ने 29 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही सेदिकुल्लाह 24 गेंदों पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुलबदीन ने इसके बाद भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन वह रचिन की गेंद पर विकेट गंवा बैठे। गुलबदीन ने 35 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की सहायत से 63 रन की पारी खेली।