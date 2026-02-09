T20 World Cup 2026: अपने ही घर में फंस गई थी श्रीलंका, स्पिनरों के दम पर जीता पहला मैच, आयरलैंड को 20 रनों से दी पटखनी

निसांका 23 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही श्रीलंका की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई और 86 के स्कोर तक टीम चार विकेट खो चुकी थी। इस मुश्किल समय में कुसल मेंडिस को कामिंदु मेंडिस का अच्छा साथ मिला। दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 67 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। कामिंदु ने 19 गेंदों में 44 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। वहीं कुसल मेंडिस अंत तक टिके रहे और 43 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से बैरी मैकार्थी और जॉर्ज डॉकरेल ने 2-2 विकेट झटके।