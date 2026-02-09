9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: अपने ही घर में फंस गई थी श्रीलंका, स्पिनरों के दम पर जीता पहला मैच, आयरलैंड को 20 रनों से दी पटखनी

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड में एक और बड़ा उलटफेर होने से बच गया। आज के पहले मैच में नेपाल ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वहीं दूसरे मैच में भी श्रीलंका अपने पहले मुकाबले में कड़ी मशक्कत के बाद आयरलैंड को 20 रनों से हराया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 09, 2026

T20 World Cup 2026 Update News

श्रीलंका बनाम आयरलैंड (इमेज सोर्स: ESPN क्रिकइंफो)

T20 World Cup 2026: वानखेड़े में इंग्लैंड-नेपाल का रोमांच अभी थमा भी नहीं था कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और बड़ा ड्रामा देखने को मिला। मेजबान श्रीलंका अपने ही घर में आयरलैंड (SL vs IRE) के खिलाफ फंसती हुई नजर आई, लेकिन आखिरकार उनके स्पिनरों ने मैच को बचा लिया।

आज के पहले मुकाबले में जहां नेपाल ने इंग्लैंड को आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी, वहीं दूसरे मैच में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। श्रीलंका की टीम ने बल्ले से औसत प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाज…खासकर स्पिनरों ने आयरलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महीश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा ने 3-3 विकेट झटके और आयरिश बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए।

क्या रहा मैच का हाल?

बता दें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 163 रन बनाए। शुरुआत पथुम निसांका और कामिल मिसारा की सलामी जोड़ी ने संभाली। दोनों ने शुरू के 4 ओवर में बिना जोखिम लिए 28 रन जोड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दी। मिसारा 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन निसांका ने कुसल मेंडिस के साथ साझेदारी जारी रखी। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 26 गेंदों में 34 रन जोड़े और टीम को 62 के स्कोर तक पहुंचाया।

निसांका 23 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही श्रीलंका की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई और 86 के स्कोर तक टीम चार विकेट खो चुकी थी। इस मुश्किल समय में कुसल मेंडिस को कामिंदु मेंडिस का अच्छा साथ मिला। दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 67 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। कामिंदु ने 19 गेंदों में 44 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। वहीं कुसल मेंडिस अंत तक टिके रहे और 43 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से बैरी मैकार्थी और जॉर्ज डॉकरेल ने 2-2 विकेट झटके।

आयरलैंड की पारी पूरी तरह बिखर गई…

लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की शुरुआत ठीक रही। कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने रॉस एडेर के साथ 24 रन जोड़े, लेकिन स्टर्लिंग सिर्फ 6 रन पर आउट हो गए। इसके बाद हैरी टेक्टर और एडेर ने टीम को 56 के स्कोर तक पहुंचाया। एडेर ने 23 गेंदों में 34 रन बनाए। टेक्टर ने लॉरेन टकर के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़कर आयरलैंड की उम्मीदें जिंदा रखीं।

लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, आयरलैंड की पारी पूरी तरह बिखर गई। टेक्टर ने 40 रन बनाए, जबकि टकर ने 21 रन का योगदान दिया। टीम ने 120 रन तक पांच विकेट गंवा दिए और इसके बाद सिर्फ 13 रन और जोड़ पाई। पूरी टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर आउट हो गई।

श्रीलंका की जीत में स्पिनरों का बड़ा योगदान रहा। महेश थीक्षाना और वानिंदु हसरंगा ने 3-3 विकेट झटके। थीक्षाना हैट्रिक के करीब पहुंचे थे, लेकिन चूक गए। इनके अलावा मथीशा पथिराना ने 2 विकेट लिए, जबकि चमीरा और वेललेज को 1-1 विकेट मिला।

ये भी पढ़ें

नेपाल के कप्तान की चेतावनी! इंग्लैंड की हालत खराब करने के बाद कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
Nepal Cricket Team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

T20 World Cup 2026

Published on:

09 Feb 2026 12:05 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: अपने ही घर में फंस गई थी श्रीलंका, स्पिनरों के दम पर जीता पहला मैच, आयरलैंड को 20 रनों से दी पटखनी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: ‘मैंने सोचा भी नहीं था…’, नेपाल का प्रदर्शन देख इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक हैरान

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

नेपाल के कप्तान की चेतावनी! इंग्लैंड की हालत खराब करने के बाद कह दी बड़ी बात

Nepal Cricket Team
क्रिकेट

नेपाल ने अंग्रेजों के छुड़ाए पसीने, आखिरी गेंद पर हुआ फैसला, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था ये मैच!

NEP vs ENG
क्रिकेट

Pakistan का बड़ा U-Turn: शेर बन रहा था, बना भीगी बिल्ली, कोलंबो में खेलने को तैयार, भूल गया अपनी ही धमकियां?

Pakistan Cricket Board U-Turn
क्रिकेट

ICC की चेतावनी के बाद ‘औकात’ में आया पाकिस्तान, 15 फरवरी को कोलंबो में भारत से खेलेगा मैच!

IND vs PAK
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.