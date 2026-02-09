‘हीरो बनने आए थे, जीरो बन गए…’: बाबर आजम पर बुरी तरह भड़के पूर्व पाक खिलाड़ी, टीम की हालत देख बोले- अब तो मजाक बन गया है!

कामरान अकमल ने भी टीम की क्लास लगाते हुए कहा, 'यह मैच आसानी से जीता जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे केवल 3 गेंद रहते जीता। यह एक अच्छी शुरुआत नहीं है। फहीम ने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। हमने देखा है कि टीम USA ने भारत के खिलाफ क्या किया। अगर उनके गेंदबाज फिट रहे, तो पाकिस्तान को उन्हें हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी टीमों के खिलाफ खुद को मुश्किल में क्यों डाल लेता है।'