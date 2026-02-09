बाइलेटरल सीरीज खेलो तब खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप मुक़ाबला, ICC की मीटिंग में PCB चीफ ने की BCCI से अजीब डिमांड

इस बैठक में 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान नकवी ने आईसीसी से एक बड़ी डिमांड की है। नकवी ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज को फिर से शुरू करने की बात कही है। नकवी ने आईसीसी से अपील की कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और भारतीय सरकार के साथ मध्यस्थता कर इस दिशा में कदम उठाए, ताकि दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय मैच हो सकें।