ये कैसा बॉयकॉट, कोई बाइलेटरल सीरीज़ नहीं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद एक साल में भारत -पाकिस्तान ने खेले 11 मैच!

लेकिन क्या भारत सच में पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहा है या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? भारत पिछले एक साल में कोई बाइलेटरल सीरीज़ खेले बिना पाकिस्तान से अबतक आठ मुक़ाबले खेल चुका है और अगले एक महीने में तीन और मुक़ाबले खेले जाएंगे। पुलवामा हमले के ठीक बाद फरवरी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली गई। भारत ने यहां ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से मुक़ाबला खेला। वहीं सितम्बर में एशिया कप 2025 में दोनों देशों के बीच एक महीने में तीन मुक़ाबले खेले गए। भारतीय टीम एशिया कप ग्रुप स्टेज, सुपर 4 और फिर फ़ाइनल में पाकिस्तान से भिड़ी।