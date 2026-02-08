IND vs USA: मैं कितना प्रेशर महसूस कर रहा था… यूएसए को हराने के बाद इन खिलाड़ियों पर बरसे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार

IND vs USA: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएसए के खिलाफ 29 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के हीरो कप्तान सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने 49 गेंद पर नाबाद 84 रन की विस्फोटक पारी खेली। भारतीय कप्तान को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के बाद सूर्या ने स्‍वीकार किया किया 6 विकेट गिरने के बाद वह बहुत प्रेशर महसूस कर रहे थे।