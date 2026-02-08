भाई मजाक मत करो… T20 वर्ल्ड कप के लिए जब सूर्या के कॉल पर शॉक्ड हुए सिराज, जानें कैसे एक फोन ने पलट दी किस्मत

Mohammad Siraj on T20i Comeback: मोहम्मद सिराज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में देरी से शामिल होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्हें हर्षित राणा के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में वापसी करते ही यूएसए के खिलाफ पहले ही मैच में शानदार स्पेल डाला। सिराज ने 3/29 के आंकड़े के साथ एक बार फिर साबित किया कि वह हमेशा टीम के लिए सबकुछ झौंकने को तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह के बुखार से पीडि़त होने के बाद उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया और उन्होंने दोनों हाथों से इस मौके को भुनाया।