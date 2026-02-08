बुमराह को तेज बुखार, अभिषेक की तबीयत… टीम इंडिया से जुड़ेगा अब ये स्टार खिलाड़ी, सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट

Suryakumar Yadav on Washington Sundar: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ शानदार जीत के साथ की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने सूर्यकुमार यादव के तूफानी अर्धशतक के दम पर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 161 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। इसके बाद यूएसए को 132 रन पर रोकते हुए 29 रन से मुकाबला अपने नाम किया। इस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसका कारण बताया और वाशिंगटन सुंदर की चोट पर भी बड़ा अपडेट दिया।