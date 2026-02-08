बुमराह को तेज बुखार, अभिषेक की तबीयत… टीम इंडिया से जुड़ेगा अब ये स्टार खिलाड़ी, सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
Suryakumar Yadav on Washington Sundar: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ शानदार जीत के साथ की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने सूर्यकुमार यादव के तूफानी अर्धशतक के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे। इसके बाद यूएसए को 132 रन पर रोकते हुए 29 रन से मुकाबला अपने नाम किया। इस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसका कारण बताया और वाशिंगटन सुंदर की चोट पर भी बड़ा अपडेट दिया।
ज्ञात हो कि वाशिंगटन सुंदर पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले के बाद साइड स्ट्रेन के चलते टीम से बाहर हो गए थे। उनकी जगह वनडे सीरीज के लिए जगह आयुष बडोनी को टीम इंडिया में जगह दी गई थी। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप टीम में उन्हें बरकरार रखा गया था, क्योंकि चोट गंभीर नहीं थी। उम्मीद के मुताबिक सुंदर अब पूरी तरह फिट हो गए हैं।
यूएसए के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि वाशिंगटन सुंदर अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। वह दिल्ली में टीम इंडिया से जुड़ेंगे, जहां हमें 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलना है।
भारतीय स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह भी बीमारी के चलते अमेरिका के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल पाए। सूर्यकुमार ने बताया कि मौसम की वजह से बुमराह को तेज बुखार था, जैसे अभिषेक शर्मा की तबीयत भी खराब थी, लेकिन बाकी सब ठीक है।
