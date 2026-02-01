ZIM vs OMAN: वॉर्म-अप वाला प्रदर्शन दोहराने में फेल हुई ओमान, जिम्बाब्वे ने 81 गेंद में कर दिया खेल खत्म

104 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिंबॉब्वे की शुरुआत धमाकेदार रही। ब्रायन बेनेट ने 36 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए, जबकि मारूमनी ने 11 गेंदों में 21 रन जड़े और डिओन मायर्स खाता भी नहीं खोल सके, लेकिन ब्रैंडन टेलर ने 31 रनों की पारी खेली। बचा हुआ काम सिकंदर राजा ने कर दिया और जिंबॉब्वे को 14वें ओवर में ही जीत दिला दी। इस जीत के साथ जिंबॉब्वे की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई, जबकि ग्रुप डी में श्रीलंका दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में अपना आगाज नहीं किया है। वहीं, आयरलैंड और ओमान की टीमों को एक-एक हार का सामना करना पड़ा।