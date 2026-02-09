मैदान के बाहर सूर्या का खिलाड़ियों के साथ कैसा रहता है व्यवहार? कोच गौतम गंभीर ने बता दी असलियत

इसके बाद सूर्यकुमार यादव की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। इस दौरान टीम इंडिया के कोच का बड़ा बयान भी सामने आया है। गौतम गंभीर ने कहा है कि सूर्या के कप्तान होने से उनका काम काफी आसान हो गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूर्या सिर्फ मैदान पर रन ही नहीं बनाते, बल्कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं। एक कप्तान के तौर पर टीम के खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी है और वह टीम के प्रदर्शन पर भी दिखता है।