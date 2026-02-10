T20 World Cup में आज तीन मैच, क्या 2 साल पुराना हिसाब चुकता कर पाएगा पाकिस्तान, जब मिला था सबसे बड़ा जख्म

T20 World Cup 2026 में आज मंगवार 10 फरवरी को फैंस को तीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब तक इस बड़े टूर्नामेंट में अंडरडॉग टीमों (एसोसिएट देशों) ने शानदार प्रदर्शन किया है। आज का सबसे अहम मुकाबला पाकिस्‍तान और यूएसए के बीच खेला जाएगा। पाकिस्‍तान की टीम यूएसए से दो साल पुराना हिसाब चुकता करना चाहेगी। जब 2024 के टी20 वर्ल्‍ड कप के रोमांचक मुकाबले में यूएसए ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। आईये आपको भी बताते हैं कि आज कौन से मैच कब खेले जाएंगे और आप इन्‍हें कहां देख पाएंगे?