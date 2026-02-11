IND vs PAK Rivalry: क्या वाकई ‘नॉर्मल’ होगा यह महामुकाबला? 15 फरवरी को दिखेगा किसमें कितना है दम!

T20 World Cup 2026, India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला एक खेल नहीं, बल्कि एक जज्बात है। जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, तो स्टेडियम में शोर इतना होता है कि अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती और सरहद के दोनों तरफ सड़कें सूनी हो जाती हैं। टी-20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान का अब तक कुल 16 बार आमना-सामना हुआ है। जिसमें ने भारत 13 मैच जीते, इसमें 2007 का वो ऐतिहासिक बॉल-आउट भी शामिल है। वहीँ पाकिस्तान ने सिर्फ 3 ही मैच जीते।