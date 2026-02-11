बांग्लादेश सरकार ने खिलाड़ियों को बनाया बलि का बकरा, T20 वर्ल्ड कप से हटने के लिए ठहराया दोषी

पाकिस्‍तान के बाद अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी अपने फैसले से यू-टर्न ले लिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से टीम के हटने के अपने फैसले के लिए सीधे खिलाड़ियों को ही दोषी ठहराया है। बांग्‍लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में जगह दी गई है, क्योंकि सरकार ने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने अब टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए सारा दोष बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और खिलाड़ियों के सिर मढ़ दिया है। इस तरह सरकार खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाते हुए इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है।