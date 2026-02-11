11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SA vs AFG: डिकॉक-रिकेल्टन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दिया 188 रन का लक्ष्य

SA vs AFG: दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में छह विकेट पर 187 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक और रियान रिकेल्टन ने दूसरे विकेट के लिए 61 गेंद में 114 रन जोड़े। डिकॉक 41 गेंद में 59 रन और रिकेल्टन 28 गेंद में 61 रन बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 11, 2026

दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मुक़ाबला खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

South Africa vs Afghanistan, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां मुक़ाबला दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकेल्टन के ताबड़तोड़ अर्धशतक की मदद से अफगानिस्तान के सामने 188 रनों का लक्ष्य रखा है।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही थी। कप्तान एडन मार्करम 8 गेंद पर 5 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में फजलहक फारुखी का शिकार बने। 12 रन पर पहला विकेट गंवाने वाली टीम को क्विंटन डिकॉक और रयान रिकल्टन ने संभाला।

डिकॉक और रिकल्टन की रिकॉर्ड साझेदारी

डिकॉक और रिकल्टन ने दूसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी 61 गेंदों पर आई। खतरनाक होती इस साझेदारी को अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने तोड़ा। राशिद ने पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर डिकॉक और छठी गेंद पर रिकल्टन को आउट कर विपक्षी टीम को दोहरा झटका दिया।

ट्रिस्टन स्टब्स फ्लॉप रहे

डिकॉक 41 गेंद पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकल्टन 28 गेंद पर 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन बनाकर आउट हुए। डेवाल्ड ब्रेविस 19 गेंद पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। ट्रिस्टन स्टब्स फ्लॉप रहे और महज 1 रन बनाकर चलते बने।

राशिद खान ने झटके चार विकेट

डेविड मिलर (15 गेंद पर 20 रन) और मार्को जानसेन (7 गेंद पर 16 रन) ने आखिरी कुछ गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 187 तक पहुंचाया। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। फजलहक फारुखी ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिए। ऑलराउंडर अजमतुल्ला ओमरजाई ने 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट लिए।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: ‘भारत के खिलाफ मैच कोई बड़ी बात नहीं…’, मुकाबले से पहले साहिबजादा फरहान, टीम इंडिया को दी चेतावनी!
क्रिकेट
t20 world cup 2026, ind vs pak, pak vs usa, Sahibzada Farhan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

11 Feb 2026 12:53 pm

Published on:

11 Feb 2026 12:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SA vs AFG: डिकॉक-रिकेल्टन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दिया 188 रन का लक्ष्य

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

भारत पहली बार बनाएगा 300+ या सस्ते लपेटेगा नामीबिया को, पढ़ें दिल्ली की पिच रिपोर्ट

Ind vs Nam Pitch Report
क्रिकेट

नामीबिया से मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव तय! गंभीर के 'चहेते' की हो सकती है वापसी

Team India
क्रिकेट

IND vs PAK: ‘भारत के खिलाफ मैच कोई बड़ी बात नहीं…’, मुकाबले से पहले साहिबजादा फरहान, टीम इंडिया को दी चेतावनी!

t20 world cup 2026, ind vs pak, pak vs usa, Sahibzada Farhan
क्रिकेट

उस्मान तारिक पर ‘भट्टा’ फेंकने के आरोपों के बीच अश्विन का श्रीवत्स गोस्वामी पर पलटवार, बोले- पहले बदलें ये नियम

Usman Tariq Bowling Action row
क्रिकेट

Ind vs Pak मैच में क्‍या बारिश बनेगी विलेन? जानें महामुकाबले में कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम

Ind vs Pak Weather Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.