T20 World Cup 2026: ‘पाकिस्तान को हल्के में मत लेना’, पढ़ें रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए ऐसा क्यों कहा

उन्होंने टीम को समझाया कि आप यह सोचकर मैदान पर नहीं उतर सकते कि ये 2 पॉइंट्स तो हमें आसानी से मिल ही जाएंगे। अगर उस दिन अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, तो खाली हाथ घर लौटना पड़ सकता है। और कहा पुराना रिकॉर्ड भूल जाओ। रोहित के मुताबिक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में क्या किया है या आपकी टीम कितनी बड़ी है। जरूरी यह है कि आप मैच वाले दिन कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टी20 में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है।