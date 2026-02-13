13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: ‘पाकिस्तान को हल्के में मत लेना’, पढ़ें रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए ऐसा क्यों कहा

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को कड़ी चेतावनी दी है। आखिर रोहित ने क्यों कहा कि पुराने रिकॉर्ड और रैंकिंग का कोई फायदा नहीं होगा?...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 13, 2026

Rohit Sharma warns team India against Pakistan, Rohit Sharma, Pakistan team

Rohit Sharma urges Team India to stay focused ahead of Pakistan clash. (photo - espncricinfo)

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को आगाह किया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मैच को बिल्कुल भी हल्के में न लें। भले ही कागज पर भारत की टीम ज्यादा मजबूत दिख रही हो, लेकिन रोहित का मानना है कि मैदान पर पिछला रिकॉर्ड या रैंकिंग कोई मायने नहीं रखता। भारत और पाकिस्तान का यह महा-मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होना है।

रोहित ने क्या कहा?

दुबई में एक इवेंट के दौरान रोहित ने अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखी कि फेवरेट जैसा कुछ नहीं होता। रोहित ने कहा कि वो 'फेवरेट' शब्द पर यकीन नहीं करते। क्रिकेट बहुत ही अनिश्चित खेल है और पिछले 10 सालों में छोटी-बड़ी हर टीम को टी20 का काफी अनुभव हो गया है।

आसान जीत मत समझो…

उन्होंने टीम को समझाया कि आप यह सोचकर मैदान पर नहीं उतर सकते कि ये 2 पॉइंट्स तो हमें आसानी से मिल ही जाएंगे। अगर उस दिन अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, तो खाली हाथ घर लौटना पड़ सकता है। और कहा पुराना रिकॉर्ड भूल जाओ। रोहित के मुताबिक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में क्या किया है या आपकी टीम कितनी बड़ी है। जरूरी यह है कि आप मैच वाले दिन कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टी20 में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है।

ये रहा पिछला रिकॉर्ड

देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत सिर्फ एक बार (2021 में) पाकिस्तान से हारा है और पिछले पांच टी20 मैचों में भी भारत ने ही जीत दर्ज की है। लेकिन रोहित का मानना है कि जीत के लिए उस दिन की मेहनत ही काम आएगी।

T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच देखने आएंगे बांग्लादेश क्रिकेट के चीफ, क्या सुलझेंगे BCCI और BCB के रिश्ते?
क्रिकेट
BCB chief Aminul Islam, IND vs PAK

Updated on:

13 Feb 2026 10:59 am

Published on:

13 Feb 2026 10:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: 'पाकिस्तान को हल्के में मत लेना', पढ़ें रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए ऐसा क्यों कहा

