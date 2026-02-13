T20 World Cup 2026: ‘पाकिस्तान को हल्के में मत लेना’, पढ़ें रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए ऐसा क्यों कहा

Rohit Sharma urges Team India to stay focused ahead of Pakistan clash. (photo - espncricinfo)
T20 World Cup 2026, IND vs PAK: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को आगाह किया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मैच को बिल्कुल भी हल्के में न लें। भले ही कागज पर भारत की टीम ज्यादा मजबूत दिख रही हो, लेकिन रोहित का मानना है कि मैदान पर पिछला रिकॉर्ड या रैंकिंग कोई मायने नहीं रखता। भारत और पाकिस्तान का यह महा-मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होना है।
दुबई में एक इवेंट के दौरान रोहित ने अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखी कि फेवरेट जैसा कुछ नहीं होता। रोहित ने कहा कि वो 'फेवरेट' शब्द पर यकीन नहीं करते। क्रिकेट बहुत ही अनिश्चित खेल है और पिछले 10 सालों में छोटी-बड़ी हर टीम को टी20 का काफी अनुभव हो गया है।
उन्होंने टीम को समझाया कि आप यह सोचकर मैदान पर नहीं उतर सकते कि ये 2 पॉइंट्स तो हमें आसानी से मिल ही जाएंगे। अगर उस दिन अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, तो खाली हाथ घर लौटना पड़ सकता है। और कहा पुराना रिकॉर्ड भूल जाओ। रोहित के मुताबिक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में क्या किया है या आपकी टीम कितनी बड़ी है। जरूरी यह है कि आप मैच वाले दिन कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टी20 में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है।
देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत सिर्फ एक बार (2021 में) पाकिस्तान से हारा है और पिछले पांच टी20 मैचों में भी भारत ने ही जीत दर्ज की है। लेकिन रोहित का मानना है कि जीत के लिए उस दिन की मेहनत ही काम आएगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026