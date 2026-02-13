2007 वर्ल्डकप खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी, 2026 में भी खेलने का मिला मौका, जानें क्रिकेटर की कहानी

ICC T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर के नाम एक शानदार उपलब्धि हासिल है। 40 वर्षीय टेलर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले थे और अभी खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा रहे हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि टेलर ने 9 फरवरी को कोलंबो में ओमान के खिलाफ मैच में हासिल की, जहां उन्होंने 31 गेंदों पर 30 रन बनाए और तीन कैच भी लिए।