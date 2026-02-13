13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

2007 वर्ल्डकप खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी, 2026 में भी खेलने का मिला मौका, जानें क्रिकेटर की कहानी

ICC T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर इतिहास रच चुके हैं। वह 2007 और 2026 दोनों टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। 19 साल के अंतराल के बावजूद 40 वर्षीय टेलर का यह अविश्वसनीय करियर है। इसके साथ ही कई अन्य 2007 के खिलाड़ी कोचिंग और कमेंट्री में सक्रिय हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 13, 2026

Picture Credits: ANI

ICC T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर के नाम एक शानदार उपलब्धि हासिल है। 40 वर्षीय टेलर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले थे और अभी खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा रहे हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि टेलर ने 9 फरवरी को कोलंबो में ओमान के खिलाफ मैच में हासिल की, जहां उन्होंने 31 गेंदों पर 30 रन बनाए और तीन कैच भी लिए।

दुर्भाग्य से वह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह बेन करन को टीम में शामिल किया गया। टेलर ने अब तक 59 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 1,216 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं।

2007 के अन्य खिलाड़ी जो हैं 2026 वर्ल्ड कप का हिस्सा

कोचिंग स्टाफ

गौतम गंभीर (भारत के मुख्य कोच)
2007 में भारत की विजयी टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 227 रन बनाए थे और अब भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर तीसरा खिताब दिलाने की कोशिश में हैं।

ब्रेंडन मैकुलम (इंग्लैंड के मुख्य कोच)
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान 2007 में खेले थे और अब इंग्लैंड की टेस्ट और सीमित ओवरों की टीमों दोनों को संभाल रहे हैं। उनका अनुबंध 2027 तक बढ़ाया गया है।

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका के मुख्य कोच)
श्रीलंकाई महान खिलाड़ी ने 2007 में पांच पारियों में 154 रन बनाए थे। अब वह सह-मेजबान श्रीलंका की टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

मोर्न मोर्कल (भारत के गेंदबाजी कोच)
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ने 2007 में पांच मैचों में नौ विकेट लिए थे। अब वह भारतीय तेज गेंदबाजों की टीम को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

डेरेन सैमी (वेस्टइंडीज के मुख्य कोच)
2007 की वेस्टइंडीज टीम में शामिल थे, हालांकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। अब वह दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज टीम के कोच हैं।

लालचंद राजपूत (संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य कोच)
2007 में भारतीय टीम के प्रबंधक थे और उन्होंने एमएस धोनी की अगुवाई में भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जीताया था। फरवरी 2024 में उन्हें यूएई का कोच नियुक्त किया गया।

कमेंट्री पैनल

रॉबिन उथप्पा
2007 के भारतीय चैंपियन टीम के सदस्य रहे उथप्पा अब आईसीसी की कमेंट्री टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण 50 रन की पारी खेली थी।

दिनेश कार्तिक
2007 वर्ल्ड कप विजेता टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज अब प्रमुख कमेंटेटर हैं और 2026 टूर्नामेंट में आईसीसी के वैश्विक फीड के लिए कमेंट्री कर रहे हैं।

वीरेंद्र सहवाग
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और 2007 विजेता टीम के सदस्य स्टार स्पोर्ट्स के लिए हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं।

इरफान पठान
2007 में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले पठान अब भारतीय प्रसारकों के लिए कमेंट्री कर रहे हैं।

हरभजन सिंह
2007 के चैंपियन टीम के स्पिन गेंदबाज अब स्टार स्पोर्ट्स के हिंदी कमेंट्री पैनल में शामिल हैं।

पीयूष चावला
2007 में भारतीय टीम के युवा लेग स्पिनर अब कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 05:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 2007 वर्ल्डकप खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी, 2026 में भी खेलने का मिला मौका, जानें क्रिकेटर की कहानी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे की जीत से सचिन तेंदुलकर गदगद, इस खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान

blessing
क्रिकेट

सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं ये टीमें भी पहले राउंड से हो सकती हैं बाहर, यहां देखें सुपर 8 का समीकरण

टी20 वर्ल्डकप 2026
क्रिकेट

अर्शदीप बाहर, ये खिलाड़ी अंदर! पाकिस्तान मैच से पहले गावस्कर का बड़ा बयान, सूर्यकुमार को दी ये सलाह

Sunil Gavaskar, Arshdeep Singh, Sunil Gavaskar on Arshdeep Singh
क्रिकेट

जिम्बाब्वे का अजेय रिकॉर्ड: टी20 विश्व कप के इतिहास में एकमात्र टीम जिसे नहीं हरा पाए हैं कंगारू

क्रिकेट

Aus vs ZIM: ऑस्ट्रेलियाई घमंड टूटा! जिम्बाब्वे के आगे टेके घुटने, हार के बाद ट्रेविस हेड ने इन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा

Travis Head Post Match Interview, AUS vs ZIM
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.