2007 वर्ल्डकप खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी, 2026 में भी खेलने का मिला मौका, जानें क्रिकेटर की कहानी

Picture Credits: ANI
ICC T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर के नाम एक शानदार उपलब्धि हासिल है। 40 वर्षीय टेलर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले थे और अभी खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा रहे हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि टेलर ने 9 फरवरी को कोलंबो में ओमान के खिलाफ मैच में हासिल की, जहां उन्होंने 31 गेंदों पर 30 रन बनाए और तीन कैच भी लिए।
दुर्भाग्य से वह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह बेन करन को टीम में शामिल किया गया। टेलर ने अब तक 59 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 1,216 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं।
गौतम गंभीर (भारत के मुख्य कोच)
2007 में भारत की विजयी टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 227 रन बनाए थे और अब भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर तीसरा खिताब दिलाने की कोशिश में हैं।
ब्रेंडन मैकुलम (इंग्लैंड के मुख्य कोच)
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान 2007 में खेले थे और अब इंग्लैंड की टेस्ट और सीमित ओवरों की टीमों दोनों को संभाल रहे हैं। उनका अनुबंध 2027 तक बढ़ाया गया है।
सनथ जयसूर्या (श्रीलंका के मुख्य कोच)
श्रीलंकाई महान खिलाड़ी ने 2007 में पांच पारियों में 154 रन बनाए थे। अब वह सह-मेजबान श्रीलंका की टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
मोर्न मोर्कल (भारत के गेंदबाजी कोच)
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ने 2007 में पांच मैचों में नौ विकेट लिए थे। अब वह भारतीय तेज गेंदबाजों की टीम को प्रशिक्षित कर रहे हैं।
डेरेन सैमी (वेस्टइंडीज के मुख्य कोच)
2007 की वेस्टइंडीज टीम में शामिल थे, हालांकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। अब वह दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज टीम के कोच हैं।
लालचंद राजपूत (संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य कोच)
2007 में भारतीय टीम के प्रबंधक थे और उन्होंने एमएस धोनी की अगुवाई में भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जीताया था। फरवरी 2024 में उन्हें यूएई का कोच नियुक्त किया गया।
रॉबिन उथप्पा
2007 के भारतीय चैंपियन टीम के सदस्य रहे उथप्पा अब आईसीसी की कमेंट्री टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण 50 रन की पारी खेली थी।
दिनेश कार्तिक
2007 वर्ल्ड कप विजेता टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज अब प्रमुख कमेंटेटर हैं और 2026 टूर्नामेंट में आईसीसी के वैश्विक फीड के लिए कमेंट्री कर रहे हैं।
वीरेंद्र सहवाग
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और 2007 विजेता टीम के सदस्य स्टार स्पोर्ट्स के लिए हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं।
इरफान पठान
2007 में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले पठान अब भारतीय प्रसारकों के लिए कमेंट्री कर रहे हैं।
हरभजन सिंह
2007 के चैंपियन टीम के स्पिन गेंदबाज अब स्टार स्पोर्ट्स के हिंदी कमेंट्री पैनल में शामिल हैं।
पीयूष चावला
2007 में भारतीय टीम के युवा लेग स्पिनर अब कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग