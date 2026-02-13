जिम्बाब्वे का अजेय रिकॉर्ड: टी20 विश्व कप के इतिहास में एकमात्र टीम जिसे नहीं हरा पाए हैं कंगारू

ICC T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे ने शुक्रवार को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 विश्व कप के 19वें मैच (zimbabwe vs australia) में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से पटखनी देकर रोमांचक जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट ने 64 रन बनाए और ब्लेसिंग मुजाराबानी (blessing muzarabani) ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 17 रन देकर 4 विकेट चटकाए। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 19.3 ओवर में 146 रन पर ऑल-आउट हो गई।

इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 100 फीसदी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा है।