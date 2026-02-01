T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की पहली टीम कन्फर्म, मार्करम की तूफानी पारी ने साउथ अफ्रिका का कटाया टिकट

10 ओवर में 119 रन बनाने वाली साउथ अफ्रीकी टीम को बचे हुए 76 रन बनाने में 43 गेंद लग गए। 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया। एडेन मार्करम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, ऐसा लगा कि मैच 15 ओवर में खत्म हो जाएगा लेकिन 11वें ओवर से वह भी स्लो खेलने लगे। इस दौरान प्रोटियाज टीम ने डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट गंवाया लेकिन बचा हुआ काम मार्करम ने डेविड मिलर के साथ मिलकर कर दिया और साउथ अफ्रीका को सुपर 8 में पहुंचा दिया।