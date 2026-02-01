14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की पहली टीम कन्फर्म, मार्करम की तूफानी पारी ने साउथ अफ्रिका का कटाया टिकट

T20 World Cup 2026, Super 8: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2024 टी20 वर्ल्डकप की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 14, 2026

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026, South Africa vs New Zealand: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 की पहली टीम कंफर्म हो चुकी है। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। आपको बता दें कि यह वही टीम है, जो 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम से बेहद करीबी मैच में हार गई थी।

इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। 176 रन के लक्ष्य को साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 18वें ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस दौरान एडन मार्करम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 86 रनों की शानदार पारी खेली।

कीवी टीम की शुरुआत खराब

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टिम सेफर्ट 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि रचिन रवींद्र भी सिर्फ 13 रन ही बना सके। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स भी महज 1 रन बनाकर आउट हो गए।

फिन एलन ने 17 गेंदों में 31 रन बनाए, जबकि डैरिल मिचेल ने 26 गेंदों में 48 और ब्रैसवेल ने 24 गेंदों में 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। मिचेल सैंटनर 10 गेंदों का सामना करने के बावजूद सिर्फ 4 रन ही बना सके। अंत में जेम्स नीशम ने 15 गेंदों में 30 रन ठोककर न्यूजीलैंड को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया।

साउथ अफ्रीका ने मचाया गदर

176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले पांच ओवरों में टीम 60 रन के पार पहुंच गई। क्विंटन डिकॉक लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने से पहले उन्होंने 14 गेंदों में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 20 रनों की पारी खेली।

10 ओवर में 119 रन बनाने वाली साउथ अफ्रीकी टीम को बचे हुए 76 रन बनाने में 43 गेंद लग गए। 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया। एडेन मार्करम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, ऐसा लगा कि मैच 15 ओवर में खत्म हो जाएगा लेकिन 11वें ओवर से वह भी स्लो खेलने लगे। इस दौरान प्रोटियाज टीम ने डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट गंवाया लेकिन बचा हुआ काम मार्करम ने डेविड मिलर के साथ मिलकर कर दिया और साउथ अफ्रीका को सुपर 8 में पहुंचा दिया।

मार्करम ने 44 गेंदों का सामना किया और 8 चौके-4 छक्कों की मदद से नाबाद 86 रन की पारी खेली, तो मिलर 17 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है तो न्यूजीलैंड के पास अभी भी अगले दौर में जाने का मौका है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान चाहता है मैच से पहले फिट हो जाएं अभिषेक शर्मा, जानें क्यों सलमान कर रहे उनके ठीक होने की दुआ
क्रिकेट
Pakistan Cricket Team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

14 Feb 2026 10:24 pm

Published on:

14 Feb 2026 10:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की पहली टीम कन्फर्म, मार्करम की तूफानी पारी ने साउथ अफ्रिका का कटाया टिकट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा, विराट के इस रिकॉर्ड पर मंडराने लगा खतरा

Jos Buttler
क्रिकेट

इंग्लैंड ने जीत के साथ बदल दिया ग्रुप C का समीकरण, सुपर 8 की रेस में अब ये 2 टीमें निकलीं आगे

ENG vs SCO
क्रिकेट

India vs Pak: जय शाह और मोहसिन नकवी एक साथ देखेंगे मैच, न्यूयॉर्क में होगी बड़ी 'क्रिकेट डिप्लोमेसी'

T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले बाबर आजम ने तैयार किया खास प्लान, कहा- हमने ऐसे कई मैच…

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
क्रिकेट

IND vs PAK: रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, तो किसे मिलेगा फायदा? समझें सुपर 8 का समीकरण

IND vs PAK
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.