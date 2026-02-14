भारत-पाक मैच से पहले सलमान आगा का बड़ा बयान, अभिषेक शर्मा से जताई ये उम्मीद

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें अब तक आठ बार आमने-सामने हो चुकी हैं, जिसमें से सात बार भारतीय टीम को सफलता मिली है, जबकि एक बार पाकिस्तान ने जीत हासिल की है। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक एक जैसा ही रहा है। दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है। दोनों ही टीमें सुपर 8 की प्रबल दावेदार हैं और यह मुकाबला जीतकर सुपर 8 का टिकट पक्का करना चाहेंगी।