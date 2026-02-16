IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप में खाता खोलने के लिए तरसे अभिषेक शर्मा, बनाया ये बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

अभिषेक की यह खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन गई है, खासकर जब वे आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज थे। हालांकि, भारत ने मैच में शानदार वापसी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए ईशान किशन ने 40 गेंदों में 3 छक्कों और 10 चौकों के साथ 77 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 32 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 18 ओवरों में महज 114 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने 34 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, जबकि शाहीन अफरीदी ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।