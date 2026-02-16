T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रौंदकर भारत ने रचा इतिहास, अब तक दुनिया की कोई टीम नहीं हासिल नहीं कर सकी ये मुकाम

पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Ind vs Pak Match Record: भारत ने पाकिस्तान को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में 61 रन से शिकस्त दी है। इसी के साथ टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया है। यह किसी एक टीम के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 9 मैच खेले हैं, जिनमें 8 जीते। इनमें से एक मैच भारत सुपर ओवर में जीता था। वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एकमात्र टी20 वर्ल्ड कप मैच 2021 में जीता था।
टी20 वर्ल्ड कप में किसी विरोधी टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत के मामले में भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया (बनाम बांग्लादेश), पाकिस्तान (बनाम बांग्लादेश), श्रीलंका (बनाम वेस्टइंडीज) और वेस्टइंडीज (बनाम इंग्लैंड) संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। इन सभी ने 6-6 मैच जीते हैं।
8* भारत बनाम पाकिस्तान (एक सुपर ओवर में जीत)
6 ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश
6 पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश
6 श्रीलंका बनाम वेस्टइंडीज
6 वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड
84 रन बनाम वेस्टइंडीज, मीरपुर 2014
61 रन बनाम भारत, कोलंबो 2026*
48 रन बनाम इंग्लैंड, द ओवल 2009
82 बनाम वेस्टइंडीज मीरपुर 2014
113/7 बनाम भारत, न्यूयॉर्क 2024
114 बनाम भारत, कोलंबो 2026*
123/7 बनाम श्रीलंका कोलंबो 2012
इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से ईशान किशन ने 40 गेंदों में 3 छक्कों और 10 चौकों के साथ 77 रन की पारी खेली। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 25 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवरों में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए उस्मान खान ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने नाबाद 23 रन का योगदान दिया। इस तरह भारत ने 61 रनों से जीत दर्ज की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीसरी जीत के साथ भारतीय टीम ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
T20 World Cup 2026