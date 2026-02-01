पथुम निसांका ने जड़ा टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला शतक, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 में श्रीलंका

T20 World Cup 2026 Super 8 Teams: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के 30वें मुकाबले में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 का टिकट हासिल कर लिया। इस तरह श्रीलंका पांचवीं टीम बन गई है, जिसे अगले दौर का टिकट मिल चुका है। इससे पहले साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, भारत और इंग्लैंड ने सुपर 8 का अपना अपना स्थान कन्फर्म किया था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार दूसरी हार है और वह टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई है।