पथुम निसांका ने जड़ा टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला शतक, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 में श्रीलंका

श्रीलंका ने सुपर 8 में बनाई जगह (फोटो- IANS)
T20 World Cup 2026 Super 8 Teams: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के 30वें मुकाबले में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 का टिकट हासिल कर लिया। इस तरह श्रीलंका पांचवीं टीम बन गई है, जिसे अगले दौर का टिकट मिल चुका है। इससे पहले साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, भारत और इंग्लैंड ने सुपर 8 का अपना अपना स्थान कन्फर्म किया था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार दूसरी हार है और वह टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई है।
इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए। 182 रन के लक्ष्य को सिर्फ 2 विकेट गंवाकर श्रीलंका ने 18 ओवर में हासिल कर लिया। इस मुकाबले में श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला शतक जड़ दिया। उन्होंने 52 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 100 रन की पारी खेली।
