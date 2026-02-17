पथुम निसांका ने लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे खतरनाक कैच, फिर ताबड़तोड़ शतक लगा तोड़े ढेरों रिकॉर्ड, देखें Video

निसांका ने 17वें ओवर में मैक्सवेल को बेहद खतरनाक कैच लपका। मैक्सवेल ने स्विच हिट खेलते हुए गेंद को पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की। लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ी ने फुल लेंथ डाइव लगाकर हवा में एक हाथ से गेंद पकड़ ली। यह इस टी20 वर्ल्ड कप का अबतक का सबसे बेहतरीन कैच था। निसांका के कैच की वजह से ऑस्ट्रेलिया की पारी 181 पर खत्म हुई। मैक्सवेल के आउट होने के बाद उनकी पारी लड़खड़ा गई।