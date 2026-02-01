टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल फिर भिड़ सकती हैं भारत-पाकिस्तान की टीमें, यहां समझें पूरा समीकरण

सुपर 8 के ग्रुप पहले से ही निर्धारित हैं। भारत ग्रुप-1 में है जबकि पाकिस्तान ग्रुप-2 में रखा गया है। दोनों देशों के बीच सेमिफाइनल में मुकाबला तभी होगा जब सुपर 8 में भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर और पाकिस्तान अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहे, या इसका ठीक उल्टा हो। आईसीसी के नियमों के मुताबिक सुपर 8 के ग्रुप-1 के विजेता का मुकाबला ग्रुप-2 के उपविजेता से होगा, जबकि ग्रुप-2 के विजेता की भिड़ंत ग्रुप-1 के उपविजेता से होगी।