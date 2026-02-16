मैच शुरू होने से पहले ही हार गया था पाकिस्तान? पूर्व दिग्गज ने बताई सलमान आगा की सबसे बड़ी गलती

रविचंद्रन अश्विन का मानना ​​है कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के पाकिस्तान के फैसले ने भारत को उस पिच पर अहम फायदा दिया, जहां पूरे टूर्नामेंट में लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल रहा है। अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, "पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला देखा था। ऑस्ट्रेलिया को 170 रन बनाने में मुश्किल हुई थी। आईपीएल मैच में अगर टीमों को अंतिम 10 ओवरों में 100 रन की दरकार होती है, तो वह टीम आसानी से जीत जाती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रेमदासा स्टेडियम में, आप 10 ओवरों में 100 रन का पीछा नहीं कर सकते।"