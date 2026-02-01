अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्डकप 2026 में दर्ज की पहली जीत, खुला सुपर 8 में पहुंचने का रास्ता, जानें समीकरण

हालांकि इस ग्रुप से अभी तक आधिकारिक तौर पर यूएई और कनाडा बाहर नहीं हुई हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से उनका बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान की टीम कनाडा को हरा देती है और कनाडा की टीम न्यूजीलैंड को हरा देती है, तो अफगानिस्तान के चार अंक हो जाएंगे और वह सुपर 8 में पहुंच जाएगी। हालांकि इस दौरान अफगानिस्तान को अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम कनाडा को हरा देती है, तो अफगानिस्तान आखिरी मुकाबला जीतकर भी सुपर 8 में नहीं पहुंच सकेगा।